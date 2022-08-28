Bulgarlar Edirne'de bunu da yaptı, tırları doldurup çuval çuval götürmeye başladılar
Bulgarlar, ülkelerindeki krizi Edirne'de çözmek için harekete geçti. Tırlara yüklettikleri çuvalları Bulgaristan'a götürmeye başladılar.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösteren Bulgaristan ile Rusya hattında yaşanan gerilimin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom'un Bulgaristan'ın doğal gaz akışını durdurup başlattığı ambargosu da aylardır sürüyor.
Bulgaristan'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı.
Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.
Tırlar dolusu pelet götürüyorlar
Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı.