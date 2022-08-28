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Bulgarlar Edirne'de bunu da yaptı, tırları doldurup çuval çuval götürmeye başladılar

İhlas Haber Ajansı
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Bulgarlar Edirne'de bunu da yaptı, tırları doldurup çuval çuval götürmeye başladılar

Bulgarlar, ülkelerindeki krizi Edirne'de çözmek için harekete geçti. Tırlara yüklettikleri çuvalları Bulgaristan'a götürmeye başladılar.

Bulgarlar Edirne'de bunu da yaptı, tırları doldurup çuval çuval götürmeye başladılar

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösteren Bulgaristan ile Rusya hattında yaşanan gerilimin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom'un Bulgaristan'ın doğal gaz akışını durdurup başlattığı ambargosu da aylardır sürüyor.

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Bulgarlar Edirne'de bunu da yaptı, tırları doldurup çuval çuval götürmeye başladılar

 Bulgaristan'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı.

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Bulgarlar Edirne'de bunu da yaptı, tırları doldurup çuval çuval götürmeye başladılar

Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.

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Bulgarlar Edirne'de bunu da yaptı, tırları doldurup çuval çuval götürmeye başladılar

Tırlar dolusu pelet götürüyorlar

Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı.

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