Bulgarlar akın etti! Edirne'de yılbaşına kadar otellerde boş oda kalmadı

Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne'ye gelen Belgin Ahmetova da kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyledi. Ahmetova, "Yılbaşı alışverişi için geldik, ne bulduysak onu aldık. Ama en çok baklava satın aldık. Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz" ifadelerini kullandı.