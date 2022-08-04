Bülent Serttaş'ın denizde stand up paddle'la imtihanı görenleri kahkahalara boğdu!
Bülent Serttaş Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken görüntülendi. Plajda kürek sörfü yapmaya çalışan ünlü şarkıcının o halleri sosyal medyada dalga konusu oldu.
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş Bodrum Yalıkava'ta bir otelin plajında görüntülendi. görevlilerden sörf tahtası isteyen Serttaş gençlere özenip stand up paddle yapmaya kalkınca zor anlar yaşadı. Ünlü şarkıcının o anları herkesi kahkahalara boğdu.
Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı Filhakika'yı hayranlarıyla buluşturan ünlü şarkıcı Bülent Serttaş Bodrum Yalıkavak’da Avantgarde Otel’in plajında kürek sörfü yapmaya çalışırken görüntülendi.
Deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkaran Serttaş, gençlere özenip stand up paddle yapmaya çalışınca olanlar oldu.
Görevlilerden sörf tahtası isteyerek üstüne çıkmaya çalışan Serttaş, zar zor dengede kalmaya çalışsa da her denemesinde denizin serin sularına düştü.