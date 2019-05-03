Bülent Serttaş model Killia Marynska ile klip çekti

Serttaş'a Adriana Lima'ya benzerliğiyle yeni Adriana olarak adlandırılan top model ve oyuncu Killia Marynska eşlik etti. Çiftin klip çekimi ise 18 saat sürdü. Killia Marynska klip biter bitmez ''Perfect'' adlı sinema filminin tanıtımı için Cannes Film Festivali'ne hareket etti.