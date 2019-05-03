Bülent Serttaş model Killia Marynska ile klip çekti
Ünlü şarkıcı, Bülent Serttaş söz ve müziği Murat Sağır'a ait Sevda İçerde'ye Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekti. Serttaş'a klibinde manken Killia Marynska eşlik etti.
Katıldığı programlarda eğlenceli yanıyla herkesi güldürmeye başaran Bülent Serttaş, Sevda İçerde şarkısına klip çekti. Serttaş, ünlü modelle çektiği klip için İstanbul Ataköy'de günlüğü 2000 euro olan kral dairesini kiraladı.
Serttaş'a Adriana Lima'ya benzerliğiyle yeni Adriana olarak adlandırılan top model ve oyuncu Killia Marynska eşlik etti. Çiftin klip çekimi ise 18 saat sürdü. Killia Marynska klip biter bitmez ''Perfect'' adlı sinema filminin tanıtımı için Cannes Film Festivali'ne hareket etti.
Bülent Serttaş, 18 saat boyunca klip çektiği ve samimi pozlar verdiği ünlü modele de övgü yağdırmayı ihmal etmedi.
Bülent Serttaş, Killia Marynska’yı oyunculuk performansından dolayı kutlarken “Kral dairesini klip için açtırıp banyosunda klip çeken tek sanatçıyım” diyerek espri yaptı.