Bülent Şakrak'la dudak dudağa Ceyda Düvenci'nin pozuna tepkiler çığ gibi büyüdü
2015 yılında hayatını birleştirdiği eşi Bülent Şakrak'ın 42. doğum gününü kutlayan Ceyda Düvenci, dudak dudağa paylaştığı fotoğrafla sevenlerinden tepki çeken yorumlar aldı.
Her fırsatta mutluluk pozlarını aşk dolu sözlerle paylaşmayı ihmal etmeyen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, bu sefer tepki çekti. Eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla Instagram hesabından kutlayan Ceyda Düvenci, paylaştığı fotoğraf nedeniyle topa tutuldu.
Sosyal medya hesabından yoruma kapalı olarak paylaştığı bu fotoğrafın altına "Sen... Hep sen... İyi ki sen... Hep sen... İyi ki doğdun sevgilim... Beraber yaşlanalım" notunu düşen Düvenci, kısa sürede fotoğrafın yayılmasıyla tepki aldı.
Keşke özel kalsa: Özel hayatın bu kadar rahat paylaşılmaması gerektiğini savunan kimi kesim, "Kime ne ispatlanmak istenir özeliniz özel kalsa da bizler görmesek." ve "En özel anlarını bile servis ediyorlar. Gereksiz bence. Keşke özelde kalsa" şeklinde yorumlar yaptı.
Peki sosyal medyada sürekli eşi ve çocuklarını paylaşan Ceyda Düvenci kimdir? Düvenci, 16 Nisan 1977 tarihinde Bursa’da İsmail Düvenci ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.