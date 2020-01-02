Bülent Ersoy Vedat Milor'a meydan okudu yemek teklifi olay! Hesabı ben ödeyeceğim

Diva Bülent Ersoy'un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella'dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, yemekleri yapması için Fransa'dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.