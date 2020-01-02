Bülent Ersoy Vedat Milor'a meydan okudu yemek teklifi olay! Hesabı ben ödeyeceğim
Diva Bülent Ersoy, kulisine özel olarak aldığı yemekleri ti'ye alan ünlü gurme Vedat Milor'u yemeğe davet etti.
Geçtiğimiz günlerde kulis istekleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy, gurme Vedat Milor tarafından ti'ye alındı. Ersoy, Vedat Milor'a davette bulunarak beraber yemek yeme teklifinde bulundu.
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Diva Bülent Ersoy'un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella'dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, yemekleri yapması için Fransa'dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.
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Çıkan iddialar sonrası ünlü gurme Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.
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Milor, konuyla ilgili "Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen" şeklinde tweet attı.
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