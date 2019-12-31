Bülent Ersoy Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit favorim deyip bakın neler anlattı
Bülent Ersoy, yılbaşı öncesi bomba açıklamalara imza attı. Kendisine hediye olarak pırlanta kaplı saat aldığını söyleyen Ersoy, Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e övgüler yağdırdı.
Geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, yılbaşı öncesi verdiği son röportajda herkesi hayrete düşürecek açıklamalara imza attı. Türk müziğinin Divası, Kuruluş Osman dizisini takip ettiğini ve Burak Özçivit'i çok beğendiğini söylemeden de geçemedi.
İşte Bülent Ersoy'un çok konuşulacak o açıklamaları...
Pırlanta kaplı saat aldım: ''2019 benim için çok iyi geçti. Çok çalışıyorum, tercih edilmek çok önemli. 50 yıldır zirvedeyim. Bu liderlik vasfımdan kaynaklanıyor. Benim için para önemli değil, ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım mezara mı götüreceğim. O yüzden kazandığım parayla bol bol alışveriş yapıyorum. Bana kimse hediye almadığı için ben de kendime pırlanta kaplı çok güzel bir saat aldım.''
Aldığı saatin bedelini açıklamak istemeyen Bülent Ersoy, “Şu kadarını söyleyeyim bu saati kolay kolay kimse alamaz. Hele bana hediye olarak böyle pahalı birşey alabilecek kimse yok Türkiye'de. Yakında herkes görecek ne aldığımı” diye konuştu.
Yılbaşında Sapanca'da sahne alacağı otele Paris'ten aşçı, İspanya'dan ıstakoz, Rusya'dan siyah havyar getirten Bülent Ersoy, isteklerinin abartı olduğu dile getirilince sinirlendi.