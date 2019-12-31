Bülent Ersoy Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit favorim deyip bakın neler anlattı

İşte Bülent Ersoy'un çok konuşulacak o açıklamaları...

Pırlanta kaplı saat aldım: ''2019 benim için çok iyi geçti. Çok çalışıyorum, tercih edilmek çok önemli. 50 yıldır zirvedeyim. Bu liderlik vasfımdan kaynaklanıyor. Benim için para önemli değil, ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım mezara mı götüreceğim. O yüzden kazandığım parayla bol bol alışveriş yapıyorum. Bana kimse hediye almadığı için ben de kendime pırlanta kaplı çok güzel bir saat aldım.''