Bülent Ersoy göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle sahnede göbek attı

67 yaşındaki Bülent Ersoy, sahnede göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle göbek şovu yaptı, izleyenlerin ağzı açık kaldı.

Türk Sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, son olarak sahne aldığı İzmir'de sevenleriyle buluştu. Sahneye göğüs dekolteli parıltılı bir elbiseyle çıkan Ersoy, kendisini dinlemeye gelenleri adeta coşturdu. 

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Dive Bülent Ersoy, sesiyle herkesi büyülerken dans şovuyla da kendisini izleyenleri şaşırttı. Kıvrak dansıyla sahnede coşan Diva, kendinden geçti. 

İşte Bülent Ersoy'un göbek dansı

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Bülent Ersoy'u daha önce hiç böyle görmeyen izleyenleri şaşkınlıkla Diva'nın dans şovunu izlerken sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler oldukça ses getirdi. 

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Güçlü sesiyle ve yorumuyla sahnede devleşen Bülent Ersoy'un kıvrak dansına çoğu takipçiden beğeni gelirken durumu yadırgayanlar da oldu.

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