Bülent Ersoy civciv gibi Show TV'ye çıktı! Kuaförüm Sensin'deki kıyafetine bakın

Işıl Reçber'i rencide etti

Kuaförüm Sensin yarışmasında 'her konuda' uzman kesilen Bülent Ersoy, zaman zaman diğer jüri üyelerini de azarlıyor. Makyaj konusunda liyakat sahibi olan Seçkin Süngüç'ün eleştirilerine itiraz eden Bülent Ersoy, Işıl Reçber'i de bağırtıları ile sindiriyor. Son bölümde de Işıl Reçber'in beğendiği yarışmacıya 4 vermesine sinirlendi ve "Bakmıyorum hanımefendinin verdiği puana. Çünkü önemsemiyorum. Siz bana numara filan veremezsiniz. Siz ayakkabıcı mısınız? Sizin verdiğiniz numaralar tarihe geçecek. Tarih sizden hesap soracak" dedi.