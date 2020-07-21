Bülent Emrah Parlak Burcu Gönder'e şiddet uyguladı dendi olay iddalar açıklandı
Bülent Emrah Parlak'ın eşi Burcu Gönder'e ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiaları duyanları şoke etti. Ünlü oyuncu Bülent Parlak'ın 'tektaşını' bile sattırdığı söylendi.
2015 yılında Burcu Gönder ile evlenen oyuncu Bülent Emrah Parlak, 2016 yılında kızını kucağına aldı ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla herkesin gönlüne taht kurdu. Fakat şimdilerde eşinin ortaya attığı iddialar herkesi şoke etti. Burcu Gönder, Bülent Emrah Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulunduğu söylendi.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Bülent Emrah Parlak'ın evlilikleri boyunca sürekli olarak Burcu Gönder'i eleştirdiği, bu eleştirilerin hakarete vardığı iddia edildi. Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığı da dilekçede yer alan bir başka ifade olduğu söylendi.
Hatta Bülent Emrah Parlak'ın Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp parasını dahi aldığı söylendi. Parlak'ın öfke probleminin çevresi tarafından da bilindiği de bir başka iddia oldu.
Tüm bu sebepler doğrultusunda Burcu Gönder'in Bülent Emrah Parlak'a boşanma davası açmak istediği fakat boşanma sürecinde zarar göreceğini de düşündüğü için endişe ettiği yer aldı.