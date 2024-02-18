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Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu

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Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu

Sivas’in Divriği ilçesinde yaşayan Zeynep Çoban, genellikle erkeklerin yaptığı kebap ustalığı mesleğini özveri ile sürdürüyor. Bir lokantada bulaşıkçı olarak iş hayatına başlayan Çoban, şimdi ızgara başında kebap pişiriyor.

Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu

Sivas’ta yaşayan 40 yaşındaki Zeynep Çoban, 10 yıl önce Kangal ilçesinde bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. 

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Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu

Aynı lokantada garson olarak devam eden Çoban, bir süre sonra kebap pişirmeyi öğrenerek ustalığa terfi etti.

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Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu

İş yeri sahibi ile anlaşamayan kadın kebap ustası, kendi işletmesini açarak, 6 yıl boyunca çalıştı. 

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Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu

6 yılın sonunda işletmesini kapatarak Divriği ilçesine yerleşen Çoban, ilçenin tek kadın kebap ustası olarak çalışıyor.

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