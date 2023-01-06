Buket Aydın'ın gizli aşkı ortaya çıktı! Ünlü spiker gönlünü bakın kime kaptırmış!
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Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse bir dönem siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü spiker Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti. 2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, yeniden evlilik düşündüğünü de sözlerine eklemişti. 38 yaşındaki ünlü ismin herkesten gizlediği 'AŞK'ını Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, ortaya çıkardı. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...
Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.
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2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, yeniden evlilik düşündüğünü de sözlerine eklemişti.
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