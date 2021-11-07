Buket Aydın'ı çok kızdıran Emir Sarıgül sorusu: Adını duymak istemiyorum
Gazeteci Buket Aydın, sık sık ayrıldığı ve sonra yeniden barıştığı iddia edilen Emir Sarıgül'le ilgili gelen "Aşk defteri yine mi kapandı?" sorusuna çok öfkelendi. Aydın, "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" diye konuştu.
Gazeteci Buket Aydın ile Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu ve iş insanı Emir Sarıgül arasındaki aşk, geçtiğimiz aylarda bomba etkisi yaratmıştı. İkili, bir süre beraber olduktan sonra ayrıldı fakat yaz aylarında balıkçıda görüntülenmeleri "Yeniden mi birlikteler" iddialarını gündeme getirdi. Emir Sarıgül, o görüntülerin ardından Buket Aydın ile birlikte olduklarına dair sosyal medyadan açıklama yapmıştı ancak geçtiğimiz günlerde bir mekanda Sibel Can ile yemek yerken görüntülendi. Buket Aydın, meslektaşlarının Emir Sarıgül sorularına çok sinirlendi.
İstanbul'da muhabirler tarafından görüntülenen Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtti.
Aydın "Özel hayatımın geneliyle ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapanmış bir konudur" dedi.
"Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız"
Aydın'a muhabirler "Yine mi kapandı?" deyince ünlü spiker gerildi ve "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" yanıtını verdi.