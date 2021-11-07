Buket Aydın'ı çok kızdıran Emir Sarıgül sorusu: Adını duymak istemiyorum

"Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız"

Aydın'a muhabirler "Yine mi kapandı?" deyince ünlü spiker gerildi ve "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" yanıtını verdi.