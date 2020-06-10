Buket Aydın maske kuralını hiçe saydı muhabirleri sallamadı

''Özür dilerim Emir'': Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı yaşadığı için evliliğinin bittiği iddia edilmişti. Buket Aydın, aşk iddiaları üzerine şu açıklamayı yapmıştı; Buket Aydın, olay patlak verince dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yaptı: "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan biri bu… Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum."