Buket Aydın maske kuralını hiçe saydı muhabirleri sallamadı
Geçtiğimiz aylarda istifa eden Buket Aydın, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılırken maskesiz hali dikkat çekti.
Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı.
Eşiyle tek celsede boşanmıştı: Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda taraflar birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.
''Özür dilerim Emir'': Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı yaşadığı için evliliğinin bittiği iddia edilmişti. Buket Aydın, aşk iddiaları üzerine şu açıklamayı yapmıştı; Buket Aydın, olay patlak verince dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yaptı: "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan biri bu… Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum."
Muhabirleri sallamadı: Snob Magazin'in haberine göre; Buket Aydın, çıkan bu iddialardan sonra ilk kez önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. Oldukça şık ve keyifli olduğu gözlenen Aydın, kendisine yöneltilen soruları duymamazlıktan geldi.