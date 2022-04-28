Bugün zengin olabilirsiniz astrolog Can Aydoğmuş burç yorumlarıyla yılın en şanslı tarihlerini verdi
Bugün astroloji uzmanı Can Aydoğmuş'tan ilginç tüyolar geldi. 2022 yılının astroloji açısından bolluk, zenginlik ve başarı getirecek saatleri ve tarihlerini Can Aydoğmuş duyurdu. Bolluk, zenginlik ve başarı isteyenler için Astrolog Can Aydoğmuş Nisan ayı içinde 2 tarih ve saatler verdi. Biri bugün saat 13.10'da. Astrolog Rümeysa Ergüden ise bugünün burç yorumlarını açıkladı. İşte 28 Nisan 2022 burç yorumları ve şanslı saatler:
Astroloji uzmanlarından bomba yorumlar var. Bugün için en dikkat çeken paylaşım astrolog Can Aydoğmuş'tan geldi. Can Aydoğmuş Nisan ayı içinde en şanslı zamanların tarih ve saatlerini duyurdu. Hangi burç için sormanıza da gerek yok. Bu tarih ve saatler tüm burçlar için. Can Doğmuş sadece Türkiye için değil dünyanın farklı yerlerinde yaşayanlar için de 'inanılmaz zenginlik getirecek' dediği saatleri duyurdu. Astroloji uzmanı Rümeysa Ergüden de bugün için burç yorumlarını yayınladı. İşte 28 Nisan 2022 burç yorumları ve şanslı saatler şöyle:
Astroloji uzmanı Can Aydoğmuş Nisan ayı içindeki 'en şanslı zamanları' sosyal medya hesabından duyurdu. Bu '2 güne dikkat edin yılın en mükemmel zamanı' diyen Can Aydoğmuş, zenginlik, bolluk ve başarının bu tarih ve saatlerde atılan adımlarla geleceğini belirtti. Bu şanslı saat ve tarihler tüm burçlar için geçerli. Can Aydoğmuş tarih ve saatleri şöyle verdi:
-EN ŞANSLI ZAMAN Astrolojik Olarak Yeni başlangıç yapacağınız herşeye bolluk bereket başarı mutluluk getirecek çok nadir tarih saatler:
1. 28 Nisan 2022 saat: 13:10 ile 13:20 arası
2. 29 Nisan 2022 saat sabah 11:11 ile 11:50 arası ve aynı gün saat: 12:30 ile 13:30 arası
Diğer ülkelerdeki en şanslı zamanlar
-Şanslı zaman 29 Nisan 2022 Avustralya 'nın doğu bölümü Sydney ve tüm o kısın için saat sabah 10:30 ile 11:30 arası çok iyi!
-29 Nisan 2022 İngiltere için saat: 10:30 ile 11:30 arası şanslı zaman
-29 nisan 2022 Azerbaycan için şanslı zaman Sabah 10:45 ile 11:20
-29 Nisan 2022 İran için şanslı zaman Sabah 10:20 den 11:00 e kadar
-29 Nisan 2022 Norveç, İsveç, Almanya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Monaco, İtalya ve Malta için şanslı zaman Sabah saat: 10:40 ile 11:20 arası
Suudi Arabistan için 28 Nisan 2022 Saabah saat 10:45 ile 11:00 arası
-28 Nisan 2022 Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya için Sabah saat: 10:45 ile 11:15 arası şanslı zaman
-Canada Ontario Bölgesi için 28 Nisan 2022 Şanslı zaman Sabah saat: 10:10 ile 11:05 arası. 28 Nisan 2022 Canada Vancouver ve Amerika'nın tüm Batı yakası için en uğurlu zaman Sabah saat: 10:30 ile 11:10 arası