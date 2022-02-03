Bugün Regaib kandili - Regaip Kandili mesajları resimli ve kısa sözlerle!
Affı, mağfireti ve fazileti bol 3 aylar başladı. Recep ayının içinde olan ilk kandil Regaib Kandili bugün, 3 Şubat'ta idrak edilecek. Kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamına gelen Regaib Kandili için en güzel, resimli, hadisli Regaib Kandili mesajlarını sizler için hazırladık.
Mübarek 3 aylar fazileti ve rahmeti ile başladı. Bu gece Regaib Kandili gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece 2022 yılının ilk kandili Regaib Kandili olarak kutlanacak. İhsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık.
Regaib Kandili mesajları: Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip kandilidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun
Allah’ım! Bizleri Regaip’le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan’ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.