Bugün kandil mi 2021 17 Ekim ne kandili var Diyanet dini günler takvimi

Bugün kandil mi, 17 Ekim Pazar günü ne kandili var soruları müslümanların gündeminde. Mevlid Kandili 2021 17 Ekim pazar gecesi kutlanacak. Mevlüd Kandili nedir ve neden önemlidir sorusunun yanıtı ise bu kandilin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olmasıdır. Mevlit Kandili dualarla ve namaz kılınarak ibadetle geçirilmelidir. Sizler için Mevlid Kandili'nin önemi ile bu gecede yapılacak ibadetleri bir araya getirdik.