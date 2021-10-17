Bugün kandil mi 2021 17 Ekim ne kandili var Diyanet dini günler takvimi
Bugün kandil mi, 17 Ekim pazar ne kandili var soruları günün konusu oldu. Diyanet 2021 dini günler takvimine göre bugün Mevlid Kandili yani Hz. Muhammed'in doğduğu bol faziletli gün. Peki bu günde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?
Bugün kandil mi, 17 Ekim Pazar günü ne kandili var soruları müslümanların gündeminde. Mevlid Kandili 2021 17 Ekim pazar gecesi kutlanacak. Mevlüd Kandili nedir ve neden önemlidir sorusunun yanıtı ise bu kandilin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olmasıdır. Mevlit Kandili dualarla ve namaz kılınarak ibadetle geçirilmelidir. Sizler için Mevlid Kandili'nin önemi ile bu gecede yapılacak ibadetleri bir araya getirdik.
Mevlid Kandili duaların kabul olduğu bir gecedir bu gecede dileklerinizin kabul olması için namaz kıldıktan sonra okuyabileceğiniz özel dualar var. Mevlid Kandili'nde 12 rekat namaz kılınması ve ardından Fatiha duası okunarak dilekler için dua edilmesi öneriliyor.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR: Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır.
Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.