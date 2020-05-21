Bugün bastırdı bayramda da sürecek! Meteoroloji İzmir ve 4 ile dolu uyarısı verdi

Meteoroloji son dakika uyarıları dolu yağışı : Meteorolojinin sitesinden Balkanlardan gelen şiddetli yağışa ilişkin son dakika uyarılar arka arkaya düşmeye başladı. Ankara için sarı alarm verilirken, İzmir için de bu gece çok şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Yağışlarla birlikte şiddetli fırtına da etkili olacak. Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise Bolu, Karabük ve Kastamonu il geneli ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel dolu yağışı etkili olacak. Dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklar ile birlikte yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.