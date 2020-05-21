Bugün bastırdı bayramda da sürecek! Meteoroloji İzmir ve 4 ile dolu uyarısı verdi
İZMİR için meteorolojiden gelen son dakika uyarısında bu gece dolu yağışı uyarısı verildi. Balkanlardan gelen şiddetli yağış ile birlikte hava sıcaklığı da şok bir düşüş yaşadı. Şiddetli yağış, fırtına ve serin hava bayramda da etkili olacak. İşte son hava durumu tahmini:
Geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Türkiye bayrama şiddetli sağanak ve fırtınayla giriyor. Mevsim normallerinin 13 derece üstüne çıkan sıcaklıklar Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası ile rekor oranda düştü. Bugün batı kesimlerinden başlayarak tüm yurtta şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı da bayram süresi dahil mevsim normallerinin altına inecek. İşte meteorolojiden gelen son dakika uyarıları ile 5 günün hava durumu:
Meteoroloji son dakika uyarıları dolu yağışı : Meteorolojinin sitesinden Balkanlardan gelen şiddetli yağışa ilişkin son dakika uyarılar arka arkaya düşmeye başladı. Ankara için sarı alarm verilirken, İzmir için de bu gece çok şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Yağışlarla birlikte şiddetli fırtına da etkili olacak. Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise Bolu, Karabük ve Kastamonu il geneli ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel dolu yağışı etkili olacak. Dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklar ile birlikte yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
22 Mayıs cuma gününe dikkat
Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bayramda hava soğuk ve yağmurlu
Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca yağışların yurdun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Serin ve yağışlı havayla birlikte hava sıcaklığı da bayram dahil olmak üzere mevsim normallerinin altında seyredecek.