Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz kimdir çiftten müjdeli haber geldi
Geçtiğimiz yıl Şile'de sade bir kır düğünüyle evlenen ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çiftinin bebekleri dünyaya geldi.
Şu anda TV8'de yayınlanan Kızım dizisinin başrol oyunculuğunu üstlenen Buğra Gülsoy'dan müjdeli haber geldi. Gülsoy'un yıllardır birlikte olduğu ve geçtiğimiz sene de sade bir törenle hayatını birleştirdiği eşi Nilüfer Gürbüz, önceki akşam bebeğini kucağına aldı. Müjdeli haber sonrası çifte tebrik mesajları yağarken, Nilüfer Gürbüz'ün kim olduğu sorusu akıllara geldi.
Buğra Gülsoy'la olan birlikteliğiyle tanınan Nilüfer Gürbüz, aslında İzmir'in tanınan ailelerinden birinin kızıdır. İzmir doğumlu olan Nilüfer Gürbüz, Buğra Gülsoy ile 5 yıllık sevgili sürecinden sonra geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.
Nilüfer Gürbüz'ün, imza attığı nikahta iki aylık hamile olduğu iddia edilmiş ve magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Peki Nilüfer Gürbüz'ün babası kimdir?
Nilüfer Gürbüz babası
Nilüfer Gürbüz'ün babası Karşıyaka Spor'un efsane antrenörlerinden Muharrem Gürbüz'dür. Muharrem Gürbüz aynı zamanda Milli Takım'da da oynamış eski bir futbolcu.