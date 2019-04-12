Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz kimdir çiftten müjdeli haber geldi

Şu anda TV8'de yayınlanan Kızım dizisinin başrol oyunculuğunu üstlenen Buğra Gülsoy'dan müjdeli haber geldi. Gülsoy'un yıllardır birlikte olduğu ve geçtiğimiz sene de sade bir törenle hayatını birleştirdiği eşi Nilüfer Gürbüz, önceki akşam bebeğini kucağına aldı. Müjdeli haber sonrası çifte tebrik mesajları yağarken, Nilüfer Gürbüz'ün kim olduğu sorusu akıllara geldi.