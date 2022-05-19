Bu yılanın tek ısırığı bile öldürüyor! En zehirli yılan o şehrimizde sürü halinde görüntülendi

Bölgeyi iyi bildiğini, ancak şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Ceyhan, “Benim için de hem ürkütücü hem de özel bir keşif oldu. Bu kadar çok yılanı ilk kez bir arada gördüm. Yaptığım araştırmada engerek yılanı olduğunu öğrendim."