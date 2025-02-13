Bu Ülkenin Gençliği, Geleceği Uyuşturucuya Kurban Ediliyor.

Ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığı almış başını gidiyor.

Alkol fiyatları arttıkça daha ucuza bulunan, kolayca ulaşılan uyuşturucu haplara talep artmış durumda.

Annelerin, babaların, ailelerin feryadını duyan yok!

Hatta uyuşturucu batağını kurutmak için ve bu batağa düşenleri kurtarmak için mücadele ve çabada yeterince yok.

Çabalayanlarda yetersiz kalıyor.

Bu ülkenin gençliği, geleceği uyuşturucuya kurban ediliyor.

Uyuşturucu gümrüklerden bu ülkeye sokulurken gümrük aramaları yapılırken nasıl oluyor da göz yumuluyor?

Bu uyuşturucu tırları gümrükten bu kadar kolaylıkla geçebiliyorsa olaya göz yummak ya da olayın ortakçısı olmak gerekmez mi?

Gümrükte üstünkörü arama mı yapılıyor.

Gümrükte yapılan muayenelerde uyuşturucu tespitinin gümrük görevlileri tarafından ya da

Muayene memurları tarafından yapılmaması,

X-Ray taramasında görülememesi,

Dedektör köpeklerin gerekli uyarıyı yapmaması,

Mümkün mü?

Mümkün olan vicdanların rafa kalkmış susturulmuş olmasıdır.

Hayatlarının baharında, binbir zorlukla aileleri tarafından yetiştirilmiş bu gençler kendilerini asıyorsa, odalarında anneler evlatlarının ölüsünü buluyorsa burada çok ciddi toplumsal sorun var demektir.

Bu anneler evlere temizliğe giderek, başka kadınların eski ya da beğenmediği elbisesini giyerek o evlatları büyüttüler, yetiştirdiler, okuttular.

İstediler ki evlatları okusun, iş güç sahibi olsun, meslek sahibi olsun…

Olmadı

Olamadı

Aileleri ve devlet evladını, vatandaşını koruyamadı.

Uyuşturucudan ölüm yaşı 13'e düştü, Yeşilay kırmızı alarm verdi!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu Raporu'nda korkunç bir gerçeği gözler önüne serdi. Raporda, uyuşturucudan ölüm bir önceki yıla oranla 4 kat artış gösterirken ölüm yaşının 13'e düştüğü ifade edildi.

2020-2021 yıllarında eroinde Isparta, Denizli ve Edirne ilk üç sırada yer alıyor.

Ecstasy'de Karaman, metamfetaminde Aydın ilk sırada bulunuyor.

Esrar kullanımında ise Adıyaman kişi başı 13,287 miligramla bütün büyük şehirlerin önünde gözüküyor.

Metamfetamin, uyarıcı(stimülan) grupta yer alan ve bağımlılık potansiyeli yüksek olan, ucuz, erişilmesi ve kullanımı kolay olan bir madde. Bağımlılık oranı yüksek olduğu için maddeye başladıktan sonra maddeye olan isteği denetlemek bu nedenle çok zor hale gelebiliyor ve bu maddeye olan ilgi doğal olarak artıyor.

Ucuzluk, maddeye olan güçlü bağımlılıktan dolayı denetlenemez talep, kolay erişilmesi gibi özellikler metamfetamin kullanımını arttırıyor. Ergenler en çok ucuz olanı tercih ediyor. Okul çıkışlarında rahatlıkla ulaşabiliyorlar.

20.yüzyılın sonlarında uyuşturucu madde kullanımı ülkemizde yaygınlaşmıştır.

En fazla uyuşturucunun yakalandığı ülke;

Yüzde 52'lik payla İran oldu.

Yüzde 10 ile Türkiye,

Yüzde 9 ile Pakistan izliyor.

En fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkeler İran ve Türkiye.

Alkol, tütün, ilaç, uyuşturucu ve diğer madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur.

Bu sorunu aileler, devletin ilgili ve yetkili kurumları kafa kafaya vererek çözebilir. Türkiye’mizin aydınlık yarınlarının yok olmasına göz yumulamaz.