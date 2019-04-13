Bu ülkede 'penis krizi' yaşıyor! 500 den fazla erkek tedavi görüyor

Erkeklerin bu konudaki sıkıntısını ise başkent Port Moresby’deki hastanede çalışan cerrah Akule Danlop dile getirdi. Danlop, 500 den fazla erkeğin silikon, bebe yağı, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağ gibi maddeleri penislerine enjekte ettiğini belirterek, “Son iki yılda bizim hastaneye en az 500 kişi bu maddeleri zerk ettiği için geldi ve tedavi oldu” dedi.