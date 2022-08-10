Bu tatlılar sıcak havalarsa size çok iyi gelecek! İşte evde yapılabilecek serinleten tatlılar

Meyveli ve dondurmalı cheesecake

Malzemeler

2 paket yulaflı bisküvi

1 tatlı kaşığı tereyağı

Dondurmalı krema dolgusu için

250 gram labne peyniri

500 gram sütlü, kesme dondurma

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri İçin

Ahududu

Çikolata parçaları

Hazırlanışı:

Yulaflı bisküvileri küçük parçalara ayırın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla hamur haline gelinceye kadar karıştırın. Bir yandan kremalı karışımı hazırlamak için sütlü kesme dondurmayı oda ısısında bekletin. Pudra şekeri ve suyunu süzdürdüğünüz labne peyniri, derin bir kapta iyice karıştırın.

Dondurma, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyerek iyice karıştırın. 1 su bardağının yarısını krema ile doldurun. Üzerine yulaflı bisküvili karışımı ilave edin. 1 kat daha krema ekleyin. Hazırladığınız karışımı taşınabilir kek kalıbına koyarak buzdolabına kaldırın ve 6 saat kadar bekletin. Kıvam aldığında dolaptan çıkartın. Dilerseniz üzerine çikolata parçaları ve ahududu ekleyerek servis edebilirsiniz.