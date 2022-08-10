Bu tatlılar sıcak havalarsa size çok iyi gelecek! İşte evde yapılabilecek serinleten tatlılar
Yurdun birçok bölgesinde etkisini arttıran sıcaklar, vatandaşların bunalmasına sebep oluyor. Evde yapabileceğiniz bu tatlılar ise sıcaklardan sizi bir nebze uzaklaştıracak.
Mevsimin en sıcak günlerini yaşarken birçok kişi serinlemenin yollarını arıyor. Tatil imkanı olanlar kendini deniz kenarı olan bölgelere atarken, çalışanlar veya evden ayrılamayanlar ise farklı alternatifler peşinde. İşte sıcak yaz aylarında içinizi serinletecek, evde yapabileceğiniz yaza özel soğuk tatlı tarifleri…
Meyveli ve dondurmalı cheesecake
Malzemeler
2 paket yulaflı bisküvi
1 tatlı kaşığı tereyağı
Dondurmalı krema dolgusu için
250 gram labne peyniri
500 gram sütlü, kesme dondurma
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri İçin
Ahududu
Çikolata parçaları
Hazırlanışı:
Yulaflı bisküvileri küçük parçalara ayırın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla hamur haline gelinceye kadar karıştırın. Bir yandan kremalı karışımı hazırlamak için sütlü kesme dondurmayı oda ısısında bekletin. Pudra şekeri ve suyunu süzdürdüğünüz labne peyniri, derin bir kapta iyice karıştırın.
Dondurma, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyerek iyice karıştırın. 1 su bardağının yarısını krema ile doldurun. Üzerine yulaflı bisküvili karışımı ilave edin. 1 kat daha krema ekleyin. Hazırladığınız karışımı taşınabilir kek kalıbına koyarak buzdolabına kaldırın ve 6 saat kadar bekletin. Kıvam aldığında dolaptan çıkartın. Dilerseniz üzerine çikolata parçaları ve ahududu ekleyerek servis edebilirsiniz.
Ev yapımı çilekli dondurma
Malzemeler
500 gram dondurulmuş çilek
1 su bardağı (bir parmak eksik) pudra şekeri
1 paket krema
Hazırlanışı:
Dondurulmuş çilekleri ve pudra şekerini püre haline gelene kadar mutfak robotundan geçirin. Oluşan karışıma kremayı ekleyip beş dakika daha karıştırın. Buzluğa koymak için uygun bir kaba boşaltın ve buzdolabına kaldırın. Bir saat sonra karıştırıp tekrar buzdolabına kaldırın.
Böğürtlen soslu panna cotta
Malzemeler
2.5 çay bardağı süt (soğuk)
250 ml. krema
3 yaprak jelatin
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı toz şeker
Böğürtlen sosu için:
5 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı böğürtlen
1 tatlı kaşığı buğday nişastası
1/2 su bardağı su
10 adet ahududu (isteğe göre)
Hazırlanışı:
Krema ve şekeri tencereye alıp kısık ateşte hafifçe kaynatın. Yaprak jelatinleri soğuk suya ekleyip yumuşayana kadar bekletin. Yumuşadıktan sonra suyunu sıkıp kaynayan kremaya ekleyin. Böğürtlenleri şekerle başka bir tavada soteleyin. Mutfak robotunda ezerek püre haline getirin. Böğürtlen püresini süzgeçten süzün. Kremaya ilave edin. Dilediğiniz boyutlarda kalıplara doldurun. Soğuyana kadar buzdolabında bekletip servis yapın.