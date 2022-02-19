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Bu tarihlere aman dikkat! Ay transiti devam ediyor Dinçer Güner uyardı. İşte 2022 günlük burç yorumları...

Bu tarihlere aman dikkat! Ay transiti devam ediyor Dinçer Güner uyardı. İşte 2022 günlük burç yorumları...

Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.

Bu tarihlere aman dikkat! Ay transiti devam ediyor Dinçer Güner uyardı. İşte 2022 günlük burç yorumları...

"AY tüm gün TERAZİ burcunda seyahat edecek" diyen Astroloji uzmanı Dinçer Güner sosyal medya hesabından uyarılarda bulunurken herkesin dikkat etmesi gereken tarihleri de açıkladı.

İşte Dinçer Güner'in uyarıları...

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Bu tarihlere aman dikkat! Ay transiti devam ediyor Dinçer Güner uyardı. İşte 2022 günlük burç yorumları...

  Estetik kaygıların tavan yaptığı zamanlardır, ilişkiler kurmak, ortaklıklar kurmak için güzel bir gündür. Estetik operasyon olmak için uygundur arkadaşlar, diyetisyene gitmek içinde, estetikle ilgili her konuya balıklama dalabilirsiniz. 

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Bu tarihlere aman dikkat! Ay transiti devam ediyor Dinçer Güner uyardı. İşte 2022 günlük burç yorumları...

Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacı çok artar,yüksek ses rahatsız eder. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz.Ama kendinizi aptal yerine de koydurmayın. 

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Bu tarihlere aman dikkat! Ay transiti devam ediyor Dinçer Güner uyardı. İşte 2022 günlük burç yorumları...

Hak, adalet kavramları ön plana çıkabilir, güçlü değil haklının tarafında olmaya çalışırız. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir,ilham perileri etrafımızdadır. Kararsız kalmak bizleri zora sokar, ne istediğimizi bilmek zorundayız,yoksa fırsatları kaçırabiliriz de.

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