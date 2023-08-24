BIST 7.602
DOLAR 27,22
EURO 29,60
ALTIN 1.681,70

Bu sene yaz çok geç bitecek, kavurucu sıcaklar yine geliyor! Meteoroloji il il uyardı

|
Bu sene yaz çok geç bitecek, kavurucu sıcaklar yine geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Ağustos ayının sonlarına gelirken havalar ne zaman serinler diye bekleyenlere kötü haber. Bazı bölgelerde önümüzdeki günlerde yağış görünse de yurt genelinde yaz bu sene çok geç bitecek. Meteoroloji uyardı işte 5 günlük hava durumu raporu

Bu sene yaz çok geç bitecek, kavurucu sıcaklar yine geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Son dönemde iyice artan hava sıcaklığı, bu hafta da yurdu kavurmaya devam edecek. 

110
Bu sene yaz çok geç bitecek, kavurucu sıcaklar yine geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; bugün Karadeniz Bölgesi'nde yerel sağanak yağış beklenirken, ülke genelinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yakıcı sıcaklık sürecek.

210
Bu sene yaz çok geç bitecek, kavurucu sıcaklar yine geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

310
Bu sene yaz çok geç bitecek, kavurucu sıcaklar yine geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Yaz sonuna gelinmesine rağmen artışını sürdüren hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

410