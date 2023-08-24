Bu sene yaz çok geç bitecek, kavurucu sıcaklar yine geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Ağustos ayının sonlarına gelirken havalar ne zaman serinler diye bekleyenlere kötü haber. Bazı bölgelerde önümüzdeki günlerde yağış görünse de yurt genelinde yaz bu sene çok geç bitecek. Meteoroloji uyardı işte 5 günlük hava durumu raporu
Son dönemde iyice artan hava sıcaklığı, bu hafta da yurdu kavurmaya devam edecek.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; bugün Karadeniz Bölgesi'nde yerel sağanak yağış beklenirken, ülke genelinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yakıcı sıcaklık sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yaz sonuna gelinmesine rağmen artışını sürdüren hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.