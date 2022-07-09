Bu sene düğün senesi! Ege Kökenli'de ne zaman evleneceğini açıkladı

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.