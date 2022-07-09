Bu sene düğün senesi! Ege Kökenli'de ne zaman evleneceğini açıkladı
Beş senedir aşk yaşadığı Lior Ahituv ile geçtiğimiz yıl nişanlanan 29 yaşındaki güzel oyuncu Ege Kökenli düğün tarihini açıkladı. Uzun bir aradan sonra ekranlara Duy Beni dizisi ile geri dönen Kökenli muhabirlerin dizi ile ilgili sorularını da yanıtladı.
Kalp atışı dizisinin ardından uzun bi süre ekranlarda görünmeyen 29 yaşındaki güzel oyuncu oyuncu Ege Kökenli uzun bir aradan sonra Duy Beni dizisi ile ekranlara geri geliyor.
Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Beş yıldır aşk yaşayan ikili aile ve arkadaşlarının katıldığı bir organizasyonla nişanlanmışlardı. Kökenli, törenden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Mutluluğu gözlerinden okunan Kökenli'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.
Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen ve mutlu birliktelikleri devam eden Ege Kökenli ile nişanlısı Lior Ahituv, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Sevgisiyle Susam adlı mekanda kumpir yiyen güzel oyuncu, yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.