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Bu sene düğün senesi! Ege Kökenli'de ne zaman evleneceğini açıkladı

Bu sene düğün senesi! Ege Kökenli'de ne zaman evleneceğini açıkladı

Beş senedir aşk yaşadığı Lior Ahituv ile geçtiğimiz yıl nişanlanan 29 yaşındaki güzel oyuncu Ege Kökenli düğün tarihini açıkladı. Uzun bir aradan sonra ekranlara Duy Beni dizisi ile geri dönen Kökenli muhabirlerin dizi ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Bu sene düğün senesi! Ege Kökenli'de ne zaman evleneceğini açıkladı

Kalp atışı dizisinin ardından uzun bi süre ekranlarda görünmeyen 29 yaşındaki güzel oyuncu oyuncu Ege Kökenli uzun bir aradan sonra Duy Beni dizisi ile ekranlara geri geliyor.

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Bu sene düğün senesi! Ege Kökenli'de ne zaman evleneceğini açıkladı

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 

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Bu sene düğün senesi! Ege Kökenli'de ne zaman evleneceğini açıkladı

Beş yıldır aşk yaşayan ikili aile ve arkadaşlarının katıldığı bir organizasyonla nişanlanmışlardı. Kökenli, törenden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Mutluluğu gözlerinden okunan Kökenli'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.

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Bu sene düğün senesi! Ege Kökenli'de ne zaman evleneceğini açıkladı

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen ve mutlu birliktelikleri devam eden Ege Kökenli ile  nişanlısı Lior Ahituv, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Sevgisiyle Susam adlı mekanda kumpir yiyen güzel oyuncu, yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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