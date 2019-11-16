Bu sefer de direk dansı yapan Şeyma Subaşı ağızları açık bıraktı

Miami tatili öncesi eski eşi Acun Ilıcalı, canlı yayındayken para istediği mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Her yaptığı olay yaratan Subaşı, bu kez kendi manşetini kendi attı.