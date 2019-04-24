Bu resim insan psikolojisini bozuyor! Eğer görsel sürekli dönüyorsa...
Sosyal medyada adeta viral olan ve ufak illüzyon içeren görseller, sizin ruh halinizi belirleyebiliyor. Görseller, bazen göz yanılmasıyla bazen de farklı yere odaklanmanızla bambaşka bir şey görmenize sebep olabiliyor.
Görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlara optik illüzyon ya da göz yanılsaması denir. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler, uyaran kaynağın fiziksel ölçümü ile uyuşmayan bir algı oluşturur. Bu durum kimi zaman sizi şaşırtsa da görseller bazen de sizin o an girdiğiniz ruh hali hakkında bilgi verir.
Örneğin bu görselde ne görüyorsunuz? Japon nöroloji uzmanı tarafından düzenlenmiş bu optik illüzyonda eğer;
- Resim dönmüyor ise gayet sağlıklı ve dinçsiniz demektir.
- Resim yavaş dönüyor arada duruyorsa, uykusuz veya yorgunsunuzdur.
- Resim sürekli dönüyor ve hiç durmuyorsa, ya çok streslisinizdir ya da piskolojik sorunlarınız var demektir.
Bu görselde ise 15-20 saniye boyunca resimdeki kadının burnundaki noktalara odaklanın. Daha sonra başka bir yere bakarak gözlerinizi hızlı hızlı kırpmaya başlayın kadının resmini göreceksiniz hem de renkli olarak!
Bir maske ve ortasında bir surat görüyorsunuz değil mi? Aslında o surat, öpüşen bir çift.