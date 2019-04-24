Bu resim insan psikolojisini bozuyor! Eğer görsel sürekli dönüyorsa...

Görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlara optik illüzyon ya da göz yanılsaması denir. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler, uyaran kaynağın fiziksel ölçümü ile uyuşmayan bir algı oluşturur. Bu durum kimi zaman sizi şaşırtsa da görseller bazen de sizin o an girdiğiniz ruh hali hakkında bilgi verir.