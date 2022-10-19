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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Piar'ın son seçim anketi bomba

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Piar'ın son seçim anketi bomba

2023 seçimleri yaklaşırken şirketlerin araştırmaları da hız kazanıyor. Son anket Piar'dan geldi ve 'bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Sonuçlar şaşırtıcı...

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Piar'ın son seçim anketi bomba

PİAR Araştırma, 10-13 Ekim tarihinde Türkiye genelinde 26 ilde 2524 katılımcı ile yapılan son ankette katılımcılara hangi partiye oy vereceksiniz diye sordu. 

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Piar'ın son seçim anketi bomba

AK Parti ve CHP'nin oy oranları baş başa giderken, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 11,7 olarak ölçüldü. İşte anket sonuçları:

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Piar'ın son seçim anketi bomba

AK Parti:28.6

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Piar'ın son seçim anketi bomba

CHP 28.1

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