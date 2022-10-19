Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Piar'ın son seçim anketi bomba
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2023 seçimleri yaklaşırken şirketlerin araştırmaları da hız kazanıyor. Son anket Piar'dan geldi ve 'bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Sonuçlar şaşırtıcı...
PİAR Araştırma, 10-13 Ekim tarihinde Türkiye genelinde 26 ilde 2524 katılımcı ile yapılan son ankette katılımcılara hangi partiye oy vereceksiniz diye sordu.
16
AK Parti ve CHP'nin oy oranları baş başa giderken, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 11,7 olarak ölçüldü. İşte anket sonuçları:
26
AK Parti:28.6
36
CHP 28.1
46