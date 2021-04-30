Bu nasıl tam kapanma! İlk günde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk; ek sefer konuldu

"Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım"

Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var. Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil.