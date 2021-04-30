Bu nasıl tam kapanma! İlk günde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk; ek sefer konuldu
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek sefer konulduğunu açıkladı. Kentte bazı noktalarda da trafik durma noktasına geldi. Görüntüler 'Bu nasıl tam kapanma' dedirten cinsten...
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.
Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkın olduklarını dile getirdi.
"Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım"
Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var. Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil.