Bu nasıl kadın böyle! Önce eşini sonra iki çocuğunu eşinin kapısına terkedip kayıplara karıştı!

Esenyurt'ta iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce 3 çocuğunu da alıp S.R. isimli eşini terk eden kadın 13 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerine geldi. L.R. (1) ve R.R. (2) isimli çocuklarını ve eşyalarını apartmanın önüne koyan kadın, kayıplara karıştı.