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Bu nasıl kadın böyle! Önce eşini sonra iki çocuğunu eşinin kapısına terkedip kayıplara karıştı!

Demirören Haber Ajansı
Bu nasıl kadın böyle! Önce eşini sonra iki çocuğunu eşinin kapısına terkedip kayıplara karıştı!

İSTANBUL Esenyurt'ta bir kadın, 2 çocuğunu yaklaşık 2 ay önce terk ettiği eşinin yaşadığı apartmanın kapısına bırakıp, kayıplara karıştı. Komşular, kapı önünde buldukları çocukları babasına teslim etti. Polis kaçan anneyi arıyor.

Bu nasıl kadın böyle! Önce eşini sonra iki çocuğunu eşinin kapısına terkedip kayıplara karıştı!

Esenyurt'ta iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce 3 çocuğunu da alıp S.R. isimli eşini terk eden kadın 13 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerine geldi. L.R. (1) ve R.R. (2) isimli çocuklarını ve eşyalarını apartmanın önüne koyan kadın, kayıplara karıştı.

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Bu nasıl kadın böyle! Önce eşini sonra iki çocuğunu eşinin kapısına terkedip kayıplara karıştı!

S.R.'nin komşusu Enver Albayrak, kapının önündeki çocukları görünce apartmandakilere haber verdi. Apartman sakinleri çocukları tanımadığını söyleyince, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından çocukları ambulansa bindirdi.

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Bu nasıl kadın böyle! Önce eşini sonra iki çocuğunu eşinin kapısına terkedip kayıplara karıştı!

Bu esnada gelen S.R., çocuklarının ambulansa alındığını görünce araya girdi. S.R. çocukların babası olduğunu söyleyince, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Bu nasıl kadın böyle! Önce eşini sonra iki çocuğunu eşinin kapısına terkedip kayıplara karıştı!

Çocukları yerde, betonun üzerinde bulduk

Çocukları apartmanın önünde bulan Enver Albayrak yaşananları şöyle anlattı: "Dün 18.00 sıralarında 2 çocuğu gördüm. Biri 8 aylık, diğeri 2 yaşlarında vardı. Çocukları yerde, betonun üzerinde bulduk. Bir poşetin içinde çamaşır, bez vardı."

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