Bu Millet CHP’ne Neden Güvenmeli?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Kasım 2023'te 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 276 oy farkla CHP genel başkanı seçildiğinde;

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a sözler verip sözler almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Özgür Özel’e limiti yüksek bir kredi kartı vermişti.

Özgür Özel bu süreçte önemli bir ilke imza atmıştı.

18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezinde Sayın Erdoğan ‘ı ağırlamıştı. Özel oldukça nezaketli bir şekilde ev sahipliği yapıp siyasette normalleşme için gerekli hamleler konusunda Erdoğan’ın elini sıkmıştı.

Hatta 28 Şubat paşaları konusundaki talebi yerine getirilmişti.

Özgür Özel kendisine verilen limiti yüksek kredi kartını hoyratça harcamış, bunun yanında da borçlanmıştır.

Kime mi?

Tabi ki kendisinden beklentisi yüksek olan CHP’li seçmene.

Özgür Özel siyasette başlattığı o huzur iklimini hemen kaosa, keşmekeşe ve hayal kırıklığına çevirdi.

Özgür Özel yapmış olduğu siyasi nezaketsizliği, Sayın Devlet Bahçeli üzerinden arındırmaya çalışması kabul edilemez.

Özel’in, Sayın Erdoğan’a “Cunta lideri” ithamında bulunması akıl tutulmasıdır.

15 Temmuz’da FETÖ Terör Örgütü eliyle yapılan darbenin püskürtülmesinde Sayın Erdoğan’ın cesur duruşu ve halkı meydanlara çağırması, bu çağrı üstüne kefenlerini giyerek meydanlara koşan onca insanın liderine ve devletine olan bağlılığının tezahürünü görmemek siyasi cahilliktir, siyasi körlüktür hatta nankörlüktür…

7’sinde neyse 70’te de aynı CHP. O nedenle bu millet, bu seçmen CHP ile yol yürümeye şüpheli bakıyor.

Halk güven sorunu yaşıyor.

Bu kafayla yaşamaya da devam edecek.

Özgür Özel, CHP’lileri sokak siyaseti konusunda afyonlarken,

Boykotlar,

Yağmalar,

Hatta üniversitelerde ders işleyen hocaların yanlış bir şey yapıyormuş hissine kapılmalarını sağlayacak psikolojik baskının uygulanması,

Üniversiteler’de “zıpla zıpla, zıplamayan Tayyip olsun” şeklindeki saygısızlığa göz yumulmasının ana sebebi Özgür Özel’in kışkırtma siyasetinin yansımasıdır.

Gözden kaçan başka bir sorunda zaten var olan ekonomik problemlere yenilerinin eklenmesi için formül üreten bir CHP anlayışı var.

Toplumun önceliği ekonomi. Ekonomiyi çıkmaza sokmaya çalışarak yol alınmaz, siyasi hedefe ulaşılmaz Sayın Özel.

Bu millet CHP’sine neden güvenmeli?

İkna edin Özgür Özel…