Bu masada 'eski Türkiye'den' herkes var Erol Simavi niye yok

Bir alem düşünün…

Yıl desen 80”ler…

Bazılarının “Eski Türkiye” diye yıllardır karalamaya çalıştığı yıllar..

Şimdi şu yaşadıklarımıza, gördüklerimize, çektiklerimize baktığınızda anlıyorsunuz ki, , aslında “Türkiye”nin masum yıllarıymış” onlar..…”

Yani Selda Bağcan”ın harika şarkısı “O Günler”de” anlattığı yılların devamı…

BİR YERDE BURSA VARSA ORADA ÖNCE KİM VARDIR

İşte o Türkiye”nin bir kasabası…

Mikro kosmos bir Türkiye…

Ve güzel mavi pötikare örtülü bir masa; sandalyeler desen , bildiğimiz basbaya o sandalyeler…

Etrafnda kimler yok ki…

Konu Mudanya”da geçiyor ama film Erdek”de çekilmiş…

Bülbül Bursa”nın Bülbül”ü…

Adında Bursa var…

1980”ler…

Kariyerinin sonlarında olsa bile Zeki Müren, filmin her sahnesinde var…

Adı sık sık geçiyor…Bütün film boyunca o büyük sanatçıyı hep rahmetle anıyoruz.

SANKİ FERDİ ÖZBEĞEN OLMAK İSTEYEN BİR KASABA ŞARKICISI

Size bütün kadroyu tarif edeyim.

(*) Baş rolde, Ferdi Özbeğen olmak istermiş gibi duran bir kasaba şarkıcısı…

Arabeski, Hammond alacak parası olmadığına için Farfisa klavye ile kasabalaştırmış bir müzisyen…

Hayattaki tek ideali, o günün tek yükselme imkanı olan bir kaset yapabilmek…

Kasabada bir de rakibi var.

Adı Doktor Fatih…

“Acaba bu Fatih Ürek mi” diye geçiriyorsunuz tabiatıyla içinizden.

ASLINDA DANSÖZ OLMAK İSTERKEN YANLIŞLIKLA KEŞFEDİLMİŞ BİR SİBEL CAN MI YOKSA

(*) Dansözlüğe meraklı, her fırsatta aynanın karşısına geçip bel kıvırtan fıtır fıkır çok güzel bir kız…

Dansözlüğe merakı, ama asıl yeteneği, dansöz kıyafetinin altında gizli…

Harika bir ses…Ondan da harika bir tarz…

O farkında değil ama keşfedilmeyi bekleyen gizli bir assolist o…

Biraz Sibel Can gibi…

Sibel Can”ın adı yok ama sanki kendisi orada…

ONLAR OLUR DA MASANIN BİR ASSOLİSTİ OLMAZ MI

Eh öyle keşfedilmeyi bekleyen gizli bir güzellik varsa, onu keşfetmeye hazır ve muhtemelen ona aşık bir kaset patronu olmaz mı…

(*) Anladınız, yani Yeşil Giresunlu gibi biri…

Eh onun da adı yok, ama sanki hayaleti orada…

Böyle bin masaya başka ne lazım…

Bir assolist…

Devrin en assolist orada, kendisi yok ama adını filme vermiş.

Bülent Ersoy…

En Diva haliyle orada…Üstelik biraz üstten bakar gibi olsa da, yeni bir yeteneğin hakkını veren vicdanı ile orada.

BÖYLE BİD FİLMDE ELBETTE DÜNYANIN EN SEMPATİK KÜÇÜK EMRAH”I DA VAR

Tabi onun masasında bir de assolist altı lazım.

O da Küçük Emrah…

Onun da kendisi yok, adı, sanı ve bir de sanki ikizi orada…

Hayatımda görüp göreceğimiz en sempatik, en temiz kalpli, en güzel niyetlerle ağlayan, ama en harika haliyle her sahnede bizi kahkahalara boğan bir Küçük Emrah bu…

İyi ki var filmde…

Bana göre en ana karakterlerden biri o…

METİN AKPINAR OLMADAN 80”LER OLUR MU? OLMAZ TABİ

Gazino var…Müzikal var…80”ler var…

Masaya bir de komedyen lazım…

O da Metin Akpınar…

O da aynı kendine güven ve güzel duyguyla adını vermiş filme…

O meşhur kurbanı hazırlama parodisi ile orada.

Bir Amarcord sahnesi…

Milletçe “Hatırlıyoruz…”

VE SAYIN SEYİRCİLERDEN HUZURUNUZDA GAZİNOCULAR KRALI FAhRETTİN ASLAN

Böylece masada geriye iki eksik kalıyor…

Önce bir gazino patronu…

Ama böyle bir kadroya, öyle sıradan, anonim bir gazino patronu olmaz…

Devrin, yılların en süper gazino patronu…

Gazinocular Kralı…

Efsane Maksimum Gazinosunun sahibi Fahrettin Aslan yani…

Onun adının da iznini almışlar…

O da en güçlü, en kral haliyle orada…

İşini bilen, ama acımasızlığa dayanmış bir işinsanı rasyonelliği ile o da masada…

O MASAYA OTURDUM ÖNÜMDE RAKI BARDAĞI VE AKLIMA O İNSAN GELDİ

Filmin kadrosu bu…

Bakıyorum bakıyorum, sanki bu cast”ta bir eksik var..

Masada bir sandalye boş diyorum…

Dönemin bir gazete potronu…

Ama o da öyle sıradan bir patron değil…

Patronlar kralı…

Güçlü Hürriyet”inin güçlü patronu Erol Simavi yani…

Değil mi…

Adı olmayıp, hayaleti oralarda gezinen bir Sibel Can hikayesi var.

Fahrettin Aslan var…

Eh onlar varsa…

Bir de masada bol bol rakı kadehi varsa…

En öndeki masanın müdavimi bir de Erol Simavi gerekmez mi…

Acaba daha sonraki döneme, çok daha güçlü bir medya grubu ile damgasını vuran Aydın Doğan onu unutturdu mu…

Bilmiyorum…

Bildiğim Erol Simavi ile birlikte gazinoya giden gazete patronu dönemi de kapandı ve artık medya patronları dönemi açıldı.

Sadece bir fantezi diyebilirsiniz ama benim içimden bu geçti filmi seyrederken…

GEYİKLİ,SIĞACIK VE ŞİMDİ GEMLİK VILLAGIATURA TÜRKİYESİ

Bu uzun girişten sonra filme geleyim.

Dün akşam Ata Demirer”i yeni filmi “Bursa Bülbül”ünün” ön gösterimindeydim.

Çok kalabalık bir izleyici gurubu ile filmi izledim.

Gösterimden sonra Maximus Uniq Halil”un üst katındaki “BKM Mutfak”ta verilen after partiye katıldım.

Hep itiraf ettiğim şöyle bir şey var…

Ben Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Gülse Birsel ve Ata Demirer ne yapsa çok seviyorum…

Ata Demirer için ise bir de artı nedenim var…

Filmlerinin mekanları…

Geyikli, Sığacık ve şimdi de Gemlik…

Hepsi de ülkemin Batı yakasının sahip kasabaları…

EYVAH EYVAH”IN SON SAHNESİNDE SANKİ HALAMI GÖRMÜŞTÜM

Bu filmin de daha girişinde öyle bir 80”lerin Mudanya”sının halk plajı var ki…

Daha o sahnede bittim…

Sonra hep o bildiğim Ege, Marmara sahilleri…

80”ler Türkiye”sinin Bodrum öncesi sayfiye kasabaları, “Villagiatura”ları…”

Bizim denizlerimiz, bizim halk plajlarımız…

Ve oraların harika insanları…

Eyvah Eyvah”ın o son sahnesinde müzikli bir çay bahçesinde, aralarında sanki rahmetli halamı da gördüğüm, Nuriye yengemi, annemi gördüğüm oynayan kadınlar…

Ne çok ağlamıştım o harika komedinin sonunda…

FİLMDE DOKTOR FATİH”İN KISKANÇLIĞI BİLE MASUM

Onun filmlerinde bana sorarsanız insanların hepsi masum…

Burada da, sahne krizleri geçiren Doktor Fatih”in kıskançlığı bile masum görünüyor gözünüze..

Ve tabii ki, Ata Demirer”in bütün filmlerinde gördüğümüz ve en insani dokunuşlarla içinize okşayan, yaranızı tedavi eden o “Şey” var…

İmkansız gibi görünen aşklar…

Şişman ve çirkin çocuk, güzel, ama çok güzel kıza aşık olur…

Ata her filmin sonunda yine de teselli eder sizi…

Aşk imkansızdır, ve imkansızların kanunları işler…

Ama yine de geriye dostluk kalır…

Bu yıl Google”da en çok “Niye kimse beni sevmiyor” diye soran bir millete söylenecek en güzel şey de bu değil mi…

Tabii bir de fonda Ata”nın harika şarkılarıyla bizi 80”leke götüren o “Batılılaşmaya çalışan kasaba arabeski” var…

Ama Ege kasabalarının, Trakya, Marmara kasabalarının arabeski bu…

Ferdi Özbeğenleri çıkaran o “villgiatura”, sayfiye kasabası ruhudur biraz da bu…

Neon ışıklarla rengarenk aydınlatılmış çay bahçelerinin, düğün salonlarının Türkiye”si…

ÇOK TEŞEKKÜRLER; DÜR GECE ÇOK GÜLDÜM İNCE, ARABESK HÜZÜNLENDİM, GÜZEL BİR GECEYDİ

Ata”nın filmleri hep söylemedik işte…Hem çok gülersiniz, hem çok ağlarsınız…

Dün gecede böyle oldu…

Çok güldüm…Çok ağladım…

Çok sevindim…Çok ince ve arabesk hüzünlendim.…

Ve bir kere daha anlardım ki…

Burası bizim son vatanımız…Güzelim Türkiyemiz…

En güzelim Türkiyemiz…

Ve gidecek başka vatanımız yok…

Mecburuz…Yaşacağız..Nazım”ın dediği gibi inadında yaşayacağız…

Bu sadece “Bursa Bülbül”ü değil…

Bir “Türkiye Bülbül”ü” hikayesi…

Çok teşekkürler Ata…

Çok teşekkürler bu harika Türkiye filmini bize kazandıran herkes…

BKM, Disney Plus…

Ve hepiniz.

ÖN GÖSTERİM NOTLARI SİNEMA VE STEAMING DÜNYASINDAN EN SON HABERLER, DEDİKODULAR

Filmden önce ve sonra BKM Mutfak”ta verilen partide çok sanatçı ile konuştum…

Size biraz da oralarda öğrendiğim en son haberlerden bir potpuri sunayım.

Gülse Birsel”i çok formda ve çok mutlu gördüm.

Yılbaşı Gecesi filminin sonuçlarından çok memnundu…

Anladığım kadarı ile artık öyle çok uzun ve yorucu dizilere girme niyeti pek yok.

GONCA VUSLATERİ , DEBRA VINGER”LA PEN PAL OLMUŞ

Gonca Vuslateri, senaryosunu kendisinin yazdığı ve ayrıca ana karakteri de oynadığı yeni filmini tamamlamış.

Filmin ham halini seyretmiş ve çok beğenmiştim.

10 Şubat”ta gösterime çıkıyormuş.

O da senaryo yazmaya ve dizi çekmeye hazırlanıyor.

Şimdiden yazayım. Olağanüstü bir Hollandalı gurbetçi kadın tipi geliyor.

Bu arada Gonca Vuslateri ve Ece Temelkuran Pandemi sırasında Instagram üzerinden tesadüfen ünlü Amerikalı aktrist Debra Vinger”le arkadaş olmuşlar.

Bir nevi “Dijital Pen Pal”ilk” yani.

YILMAZ ERDOĞAN VE BÜYÜDÜKÇE HOŞSOHBET OLAN BEDRİ BAYKAM

Yılmaz Erdoğan”la son defa o Kanada”dayken, aldığı Cumhurbaşkanlığı Devlet Nişanı konusunda mesajlaşmıştık.

Ata Demirer, “Kendimi anlatıyorum aslında” diyor.

Bedri Baykam ile son defa Miami”de Art Basel fuarı sırasında konuşmuştuk.

Onunla o güzel rakı masasına oturup biraz sohbet ettik.

Bugünlerde, o çok tartışmalı cinsel açıdan cüretkar kitabı “Sakıncalı”nın” İngilizce basımına çalışıyor.

Bedri bana hep iyi geliyor.

Büyüdükçe de hırçınlıkları azalıyor, sohbeti daha güzel hale geliyor.

AKTİVİST RECEP İVEDİK BİR DÜNYA REKORUNA KOŞUYOR

Gecede duyduğuma göre, Disney Plus”da gösterilen son Recep İvedik filmi Disney Plus”un ABD”deki merkezinin de dikkatini çekmiş.

Çünkü film streaming dünyasında tam bir fenomen haline dönüşmüş.

Özellikle Avrupa”nın Almanya, İsviçre, Hollanda, İsveç gibi ülkelerinde, izlenmede o ülkenin yerel yapımlarını bile geçmiş ve rekora koşuyormuş.

İkinci sırada ise Gülse Birsel”in “Yılbaşı Gecesi varmış.

RECEP İVEDİK 8, GÜLSE”NİN YENİ FİLMİ VE ORGANİZE İŞLER, ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 DE GELİYOR

Yine after partide öğrendiğim bir şey…

Disney Plus Recep İvedik 8 için de anlaşmaya varmış. Ayrıca Gülse Birsel de yeni filmini Disney Plus için yapacakmış.

Bu arada Yılmaz Erdoğan da “Organize İşler”in” üçüncüsüne hazırlanıyormuş.

Bu arada “Ölümlü Dünya” da Disney”de çok iyi iş yapmış. Şimdi onun ikincisi çekiliyormuş.

100”NCÜ YIL ATATÜRK FİLMİNDEN İLK DETAYLI BİLGİLER: ALTIŞAR BÖLÜMLÜK ÜÇ SEZON OLACAK

Cumhuriyetimizin 100”ncü yılında en merakla beklediğim yapımlardan biri Disney Plus”ın çektiği Atatürk dizisi olacak.

Yöneticiler ilk 4 bölümü izlemişler.

Hepsi de sonuçtan çok memnun.

Aldığım bilgiye göre dizi, herbiri altışar bölümlük 3 sezon olacak.

Birinci sezon Atatürk”ün doğumundan Samsun”a çıkışına kadar geçen dönemi anlatacak.

İkinci sezonda Kurtuluş Savaşı”nda Cumhuriyet”in ilanına kadar geçen süreyi izleyeceğiz.

Üçüncü sezon ise Cumhuriyet”in ilanından, Atatürk”ün ölümüne kadar giden dönemler anlatılacak.

Disney yöneticileri çok heyecanlı ve iddialı…

YENİ BİR EZGİ MOLA DOĞUYOR FİLMİN GENÇ KIZI ÖVZGE ÖZACAR

Filmin oyuncu kadrosu çok iyi…

Çoğu zaten yeteceğini çok iyi bildiğimiz oyuncular.

Hepsi oynadıkları rolün hakkını, hem fiziki performans hem de duygusal performansı ile fazlasıyla vermişler.

Ama aralarında bir yenisi var ki, çok dikkati çekiyor.

Özge Özacar…

Daha ilk sahnede takılıyorsunuz.

Çok güzel, cıvıl cıvıl bir kız.

Ama yüzüyle oynama kabiliyeti olağanüstü..

Hülya Avşar”ın ilk filmlerinden itibaren yüz performansı hep dikkatimi çekmişti.

Özge de öyle…

Bana göre, hayran olduğum Ezgi Mola gibi yeni bir kadın oyuncu geliyor.