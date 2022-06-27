Bu mağara binlerce yıldır gizemini koruyor! Vatandaş içeriye girmeye korkuyor

İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde irili ufaklı birçok farklı mağara ile tümülüslerin yer aldığı mağaranın gizemlerle dolu olduğunu ileri süren Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun, ''Burası gizemli basamaklı bir mağara. Yıllar önce buraya girip de çıkamayan insanların olduğu söyleniyor. Define avcıları tarafından da tahrip edilmiş. Yaklaşık 150 metre derinlikte ve zemininde su buluyor. Korkumuzdan giremiyoruz. Yetkililerin burada inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.