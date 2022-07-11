Bu kişilerle sakın ters düşmeyin! İşte intikamı acı olan burçlar...
Astrolojiye ilgi duyan kişiler bilir ki; burçlar insanların kişilikleri hakkında önemli ipuçları verir bazı burçlar vardır ki en önemli özelliklerinden biri intikamcı oluşları işte asla münakaşaya girmemeniz gereken en intikamcı burçlar
Birçok kişi sadece burçlarına bakarak hayatımdaki insanları değerlendirerek buna göre çevresini dizayn ediyor. Kişilik özellikleri bakımından insanlar hakkında önemli ipuçları veren burçlar pek çok kişi için oldukça önemli bir konu.
Peki konu intikam olduğunda hangi burç nasıl davranıyor? İşte mümkün olduğunca tartışmaya girmemeniz gereken intikamı acı olan burçlar...
Koç Burcu: Koç burcu en ateşli burçlardan biridir. Çoğu kez düşünmeden hareket ederler. İntikam almak için bilinçsizce davranırlar, öfke kontrolleri olmayan koçlar alacakları intikam mantıktan uzaktır. Koçlar intikam konusunda oldukça beceriksizdirler.
Boğa Burcu: Boğa burcu sakin karakterlerin burcudur. Olaylar karşısında olumsuzlukları sakinlikle karşılarlar. Onlar için en iyi intikam olanlardan sonra daha iyi yaşayabilmektir. Kısacası intikam peşinde koşmazlar.