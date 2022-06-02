Bu kez yakalandılar! Farah Zeynep Abdullah sevgilisiyle ilk kez el ele!
32 yaşındaki ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah gözlerden uzak aşk yaşadığı Efe Çelik ile ilk kez kameralara yakalandı. Neşesi yerinde olan güzel oyuncu: "Konuşmak istemiyorum bana soru sormayın." dedi.
Son olarak arabesk sanatçısı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmi ile büyük çıkış yapan Farah Zeynep Abdullah sevgilisi Efe Çelik ile Nişantaşı'nda ilk kez el ele kameralara yakalandı.
Bir dönem oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve komedyen Doğu Demirkol ile yaşadığı aşklar nedeniyle oyunculuk kariyerinin dışında özel hayatıyla da çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, 2021 yazında yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Farah Zeynep'in, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Bir sezon boyunca 'İnci' karakteriyle rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan güzel oyuncu, Instagram hesabından sevgilisinin elini tuttuğu fotoğrafı paylaşarak, aşkını ilan etmişti. Takipçileri, Farah Zeynep'e, tebrik mesajları yağdırmıştı.
Sevgilisi hastanede yalnız bırakmadı
Köpeklerinin kavgasını ayırırken sağ el serçe parmağı kırılan ve bir tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, "Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, baş parmak tırnağım çıktı, onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı. Müzisyen DJ Artz, Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.