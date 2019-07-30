Bu kavunu kimse yemek için almıyor tanesi iki lira ama kokusu muazzam
İZMİR'de yetiştirilen ve halk arasında 'acı kavun' olarak bilinen kırlangıç kavunu tezgahlarda görülmeye başlandı. Normal bir kavundan biraz farklı bir görüntüye sahip olsa da kırlangıç kavununun alıcısı, kokusuna bayılıyor.
Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde kırlangıç kavunu yetiştiren Akın Tamgacı isimli bir vatandaş, yaz aylarında toplanan bu kavunun çekirdeğinin aynı, kokusunun farklı olduğunu belirtti.
Mardin'de bu kavuna 'şemame' dendiğini söyleyen Tamgacı, bu kavunun hem Doğu'da hem de Ege Bölgesi'nde görüldüğünün altını çizdi. İnsanların çoğunun bu kavunu bilmediğini de hatırlatan Tamgacı, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Koca odayı kokutur: Tanesi 2 lira. Parlak sarı kabuğu üzerinde zikzaklar oluşturan kırmızı çizgileri ile dikkat çeker. Yetiştirdiğimiz en kokulu kavunlardan biridir, dakikalar içinde koca bir odayı kokusuyla doldurur.
Diğerlerine göre acı: "Normal kavuna göre biraz acıdır. Küçük meyvesi ortalama 400 gram ağırlığında, iri bir çiftlik domatesi boyutundadır. Bronşit hastalığına iyi geldiği söyleniyor"