Bu kavunu kimse yemek için almıyor tanesi iki lira ama kokusu muazzam

Mardin'de bu kavuna 'şemame' dendiğini söyleyen Tamgacı, bu kavunun hem Doğu'da hem de Ege Bölgesi'nde görüldüğünün altını çizdi. İnsanların çoğunun bu kavunu bilmediğini de hatırlatan Tamgacı, konuşmasına şu şekilde devam etti: