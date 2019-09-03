Bu kavun kışın da yeniyor! Manisa'da çiftçiler hasada başladılar

Daha sonra tahta direklere asılan kavunlar şubat ayına kadar alıcısını bekliyor. Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun büyük bölümü daha çok gelir getirdiği için kış aylarında pazara sunulacak.

Tadı dünyaya ün salan Kırkağaç kavunları askıda