Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Bilim insanları açıkladı: Büyük risk altındalar
Hindistan'da yapılan bir araştırma kan gruplarının Covid-19'un seyrini etkilediğini ortaya çıkardı.
Hindistan’ın başkenti Delhi’deki Sir Ganga Ram Hastanesi’nde yapılan bir araştırma kan grupları ile Covid-19’un bağını mercek altına aldı.
Bilim insanları 8 Nisan ile 4 Ekim 2020 arasında hastanede tedavi olanların incelendiğini ve araştırmanın Frontiers in Cellular and Infection Microbiology isimli dergide yayınlandığını açıkladı.
Bilim insanları A, B, AB ve 0 kan gruplarını ve Rh seviyelerini inceleyerek bazı uyarılarda bulundu.
Araştırma sonucunda A ve B kan grubunda olanların Covid-19’un bulaşmasına daha müsait olduğu ortaya çıktı.