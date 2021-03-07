Bu kadın günde sadece 3 saat uyuyabiliyor! Çünkü Hatay'lı annenin beşiz bebekleri var
HATAY'da yaşamaya başlayan Merve Huyluoğlu (34), 4 yaşındaki kızı ve 11 aylık beşiz bebekleriyle tek başına mücadele ediyor. Aile geçen Temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'dan getirilmişti.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılının Temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirdiği, beşiz bebeklerin annesi Merve Huyluoğlu (34), 4 yaşındaki kızı ve 11 aylık beşiz bebekleriyle tek başına mücadele ediyor. Günde sadece üç saatlik uykuyla tüm gününü çocuklarına ayıran anne, sekiz aydır zorunlu haller dışında dışarı çıkamıyor. Kadınların istediği zaman her şeyin üstesinden gelebileceğini söyleyen Huyluoğlu, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
2020 yılı temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan'dan Türkiye getirilen Huyluoğlu ailesi, kızları ve beşiz bebekleriyle birlikte Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Tek başına beşizlerine bakan anne Merve Huyluoğlu’nun fedakarlığı göz dolduruyor.
Her 5 dakikada bir ayınıyorum
İnsanlar bir bebeğe bakamazken, kendisinin beş bebeğe baktığını söyleyen Huyluoğlu, maddi imkanı olmadığı için bakıcı tutamadığını, bunun için tek başına mücadele verdiğini söyledi. Bebeklerini büyütürken çok zorlandığını fakat anne olarak hep güçlü durmak zorunda olduğunun bilinciyle hareket ettiğini söyleyen Huyluoğlu şöyle konuştu:
“Geceleri saat üç buçuğa kadar ayaktayım, gece üç buçuktan sonra yatıyorlar. Yattıkları zaman da her beş dakikada bir, bir bebeğim uyanıyor. Kalkıyorum, diğerinin altını aç, yedir, yatır, sonra diğeri kalkıyor, sonra diğeri, sürekli böyleyiz. Sekiz aydır zorunlu haller dışında hiç dışarı çıkmadım, sosyal hayatım yok, gezmelerim yok, sürekli evin içinde çocuklarla mücadele ediyorum.”