Bu kadarı pes dedirtti! Kiremit altındaki gizli bölmeden esrar ve kenevir çıktı

Aksaray’da müstakil bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma, çatıdaki kiremitlerin altındaki gizli bölmede esrar ve kenevir bitkisi ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir ikamette uyuşturucu yetiştirildiğini ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.