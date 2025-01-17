Bu kadar net ve açık ggörüşe siyasi arena hasret kalmıştı!

Siyasette de piyasa yapılmaya başlandı.

Gelecek Partisin’den istifa eden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye katıldı.

İyi Parti’den ayrılan Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu’nun da AK Parti’ye bakanlık alma karşılığında katılacağı tahmin ediliyor, konuşuluyor. Planlama için gelecek hafta deniliyor.

Deva Partisi’nde 10 günde 3 istifa yaşandı.

İstanbul, Balıkesir ve Manisa milletvekilleri Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın ve Selma Aliye Kavaf, Henüz istikametleri belli değil.

Tabi ki AK Parti, ihtimaller arasında ve en güçlü ihtimal olarak konuşulmaktadır.

İki belediye başkanının AK Parti’ye katılabileceği ileri sürülüyor.

Bahsi geçen her iki isim de geçmişte AK Parti’de siyaset yaptı.

Biri, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı…

Diğeri Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın partisinin kongresi için Şanlıurfa’ya yapacağı ziyaret öncesi bilboardlara “Sayın Cumhurbaşkanım, peygamberler şehri Şanlıurfa’ya hoş geldiniz” şeklinde afişler asan Gülpınar’ın bu tavrı, AK Parti’ye katılma sinyali diye yorumlandı.

Dün bu iddiayı tecrübeli gazeteci Fevzi Çakır, Gülpınar’a sordu.

AK Parti’ye geliyor musunuz? Bu yönde bir beklentileri var. Ne dersiniz? Dedi.

Böyle bir beklenti var, inkâr etmiyorum. Fakat siyasette ilkeli bir duruş çok önemli. Toplumda söz verdim; çalışma ortamlarında, seçimde, TV’de… “Geçer misiniz?” Hayır, geçmem. Bizi buraya halk getirdi, AK Parti değil. Halkın sesini dinlemem lazım. Her kesimden insan oy verdi bize. 350 bin oy… Bunlar AK Partili mi? AK Parti’nin toplam oyu o kadar. Bunlara rağmen tutup da… Halk burada oturmamı istiyor. Bağımsız olmamdan memnun.

Siyasette ilke çok önemli. İnsanların kaybettiği veya siyasetçide arayıp bulamadığı vasıflardan biri oldu ilkesellik. “Öyle siyasetçiler de var” desinler. Her şey makam mevki demek değil. Ben bunun gayreti içindeyim.

Benim derdim başka. Bir söz verdim. Yarın çoluğumun çocuğumun karşısında “Babanız da şöyleydi” gibi bir şeyin çıkmasını istemiyorum. Aile şerefimiz ve haysiyetimiz var, yıllarca koruduğumuz; onun muhafaza edilmesini istiyorum. Ne belediye başkanlığının korunması benim için önemli, ne makam koltuğu.

Dolayısıyla AK Parti’ye katılmanız söz konusu değil.

“Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz” şeklinde afişler astınız. Çok konuşuldu, gündem oldu Neden?

Siyasetçide kaybolan, insanların hasretle aradığı şeylerden biri de bu; devlet adamlığı vasfı. Cumhurbaşkanı, devletin başı, geliyor. Tabi ki karşılama yapacağım. Bunda abes bir durum yok. Kaldı ki ben cumhurbaşkanına olan sempatimi her zaman dile getirdim. Hiçbir zaman inkâr etmedim. AK Parti Genel Başkanı olarak “Hoş geldiniz” demiyorum. Cumhurbaşkanı memleketime geliyor. Tabi ki şehrül emin olarak “Hoş geldin” demek zorundayım. Kaldı ki uzun yıllar birlikte siyaset yaptık, yol yürüdük bundan daha doğal ne olabilir ki.

AK Parti’ye geçmeyeceğini pek çok defa söyledi yayında.

Gülpınar inanıyorum. Böyle net, ilkeli ve duruşu olan siyasetçilere bu toplumun ihtiyacı var. Hangi partiden olursa olsun ilkeli duruş takdir edilmeli, siyasetçilere karşı “ihtiyatlı olma” prensibi sarsılmalıdır. Uzuncadır Gülpınar kadar açık ve net olan başkanlara siyasi arena biz vatandaşlarda hasret kalmıştık.