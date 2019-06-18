Bu insanları hemen sosyal medya hesaplarınızdan çıkarın Eğer çıkarmazsanız....
Milyon hatta milyarlarca kişi sosyal medya hesaplarında öyle ya da böyle birçok kişiyi takip ediyor ya da bizi takip etmesine izin veriyoruz. Ama bazı tipler var ki onları bir an önce sosyal medya hesaplarınızdan çıkarın. İşte o tipler...
Sosyal medya hesaplarımız, nezaketan, akraba diye ya da ayıp olmasın diye takip ettiğimiz ve bir türlü takipten çıkamadığımız insanlarla dolu. Bu insanların bazıları var ki, siz öylesine de takip etseniz sizi rahatsız edebilir. İşte bu yüzden bir an önce takipten çıkmanız gereken insan tiplerini sizler için biraraya getirdik.
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İşte o unfollow edilesi tipler...
1. Sürekli aforizmalar, şarkılar ve şiirler paylaşanlar
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2. Gündelik hayatının her anını bıkmadan usanmadan tek tek paylaşanlar
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3. Her daim depresif ve üzüntülü şeyler paylaşanlar
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