Bu iller dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi: 

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. 

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Ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İşte il il ve 5 günlük hava tahmini raporu...

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