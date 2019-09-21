Bu iller dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.