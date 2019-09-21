Bu iller dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
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Ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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İşte il il ve 5 günlük hava tahmini raporu...
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