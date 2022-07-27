Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu! Metrekare fiyatı 50 bin liraya yaklaştı listenin başında bakın neresi var
Konut fiyatlarındaki yükseliş sonrası değer artışında zirvede yer alan il ve ilçelerin yer aldığı listede güncellendi. Fiyatlar ortalama yüzde 134 artarken, değeri en fazla artan ilçe Beşiktaş il ise Muğla oldu. İşte konutta fiyatların uçtuğu il ve ilçeler...
Konut fiyatlarındaki artış trendi hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre listenin zirvesinde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden konut metrekare (M2) fiyatları 50 bin TL bandına yaklaştı. İl bazında ise listenin başında yer alan Muğla'da ise konut metrekare değeri 19 bin lira oldu. İşte konut M2 değerinde en fazla artış gösteren ilçeler...
İstanbul - Beşiktaş M2 fiyatı: 47 bin 917 TL
İstanbul - Sarıyer M2 fiyatı: 37 bin 660 TL
İzmir- Çeşme M2 fiyatı: 34 bin TL