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Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu! Metrekare fiyatı 50 bin liraya yaklaştı listenin başında bakın neresi var

Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu! Metrekare fiyatı 50 bin liraya yaklaştı listenin başında bakın neresi var

Konut fiyatlarındaki yükseliş sonrası değer artışında zirvede yer alan il ve ilçelerin yer aldığı listede güncellendi. Fiyatlar ortalama yüzde 134 artarken, değeri en fazla artan ilçe Beşiktaş il ise Muğla oldu. İşte konutta fiyatların uçtuğu il ve ilçeler...

Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu! Metrekare fiyatı 50 bin liraya yaklaştı listenin başında bakın neresi var

Konut fiyatlarındaki artış trendi hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre listenin zirvesinde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden konut metrekare (M2) fiyatları 50 bin TL bandına yaklaştı. İl bazında ise listenin başında yer alan Muğla'da ise konut metrekare değeri 19 bin lira oldu.  İşte konut M2 değerinde en fazla artış gösteren ilçeler..​.

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Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu! Metrekare fiyatı 50 bin liraya yaklaştı listenin başında bakın neresi var

İstanbul - Beşiktaş M2 fiyatı: 47 bin 917 TL

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Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu! Metrekare fiyatı 50 bin liraya yaklaştı listenin başında bakın neresi var

İstanbul - Sarıyer M2 fiyatı: 37 bin 660 TL

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Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu! Metrekare fiyatı 50 bin liraya yaklaştı listenin başında bakın neresi var

İzmir- Çeşme M2 fiyatı: 34 bin TL

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