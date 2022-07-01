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Bu içecekler sıcak havalarda içinizi serinletecek!

Bu içecekler sıcak havalarda içinizi serinletecek!

Temmuz ayına girerken yurdun birçok bölümünde sıcaklar artık iyiden iyiye etkisini göstermeye başladı. Sıcak havalarda serinlemenin yollarını arayanlar için evde yapabileceğiniz serinletecek içecekleri sizler için bir araya getirdik...

Bu içecekler sıcak havalarda içinizi serinletecek!

Yaz aylarında tatile gitme imkanı olanlar kendini özellikle deniz kenarı olan bölgelere atarak biraz olsun ferahlamaya çalışıyor. Ancak tatile gitmeye imkanı olmayanlar, serinlemenin yollarını arıyor.

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Bu içecekler sıcak havalarda içinizi serinletecek!

İşte size evde yapabileceğiniz sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatacak birbirinden lezzetli içecekler ve tarifleri...

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Bu içecekler sıcak havalarda içinizi serinletecek!

Buzlu çay

Yaz aylarında en fazla tüketilen içeceklerden birisi, hiç şüphesiz soğuk çaydır. Çünkü hem çok pratik hem de az kalorili! İşte çay tutkunlarının sıcak havalarda çaya hasret kalmamasını sağlayacak, harika bir buzlu çay tarifi…

Malzemeler:
Yarım demlik siyah çay

Bir miktar şeker veya bal

1 tane limonun suyu

10 kalıp buz

Su

Hazırlanışı:
Öncelikle çayı demleyin ve biraz soğuduktan sonra bir sürahiye alın. İçine kalıp buzları atın. Buzlar eriyince limon suyunu ve bal veya şekeri ekleyin. Karışımınıza yeteri kadar su ekleyin ve birkaç saat buzdolabında bekletin. Ardından servis bardaklarına buz ekleyerek servis edebilirsiniz!

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Bu içecekler sıcak havalarda içinizi serinletecek!

Naneli limonlu şerbet

Bu tarifimiz de yaz günlerinde içinizi serinletecek türden. Üstelik içeriğindeki malzemeler ona sadece lezzet değil, sağlık da katıyor!

Malzemeler:
1 yemek kaşığı bal

4 adet limonun suyu

2 litre su

3 adet karanfil

10 dal taze nane

200 g toz şeker

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir kabın içinde çalkalayın ve bu şekilde bir süre bekletin. Ardından suyu ekleyerek kaynatın. Soğuduktan sonra bir süre de buzdolabında bekleterek servis edebilirsiniz.

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