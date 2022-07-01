Bu içecekler sıcak havalarda içinizi serinletecek!

Buzlu çay

Yaz aylarında en fazla tüketilen içeceklerden birisi, hiç şüphesiz soğuk çaydır. Çünkü hem çok pratik hem de az kalorili! İşte çay tutkunlarının sıcak havalarda çaya hasret kalmamasını sağlayacak, harika bir buzlu çay tarifi…

Malzemeler:

Yarım demlik siyah çay

Bir miktar şeker veya bal

1 tane limonun suyu

10 kalıp buz

Su

Hazırlanışı:

Öncelikle çayı demleyin ve biraz soğuduktan sonra bir sürahiye alın. İçine kalıp buzları atın. Buzlar eriyince limon suyunu ve bal veya şekeri ekleyin. Karışımınıza yeteri kadar su ekleyin ve birkaç saat buzdolabında bekletin. Ardından servis bardaklarına buz ekleyerek servis edebilirsiniz!