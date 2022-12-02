Bu hırsızlık filmlere konu olur! Duvarı deldi, güvenlik kamerasını bile çaldı ama polisten kaçamadı!

Daha sonra dükkana giren hırsız; bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtığı delikten dışarı çıktı. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Turan ise dükkanının duvarındaki deliği görünce polisi aradı.