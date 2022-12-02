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Bu hırsızlık filmlere konu olur! Duvarı deldi, güvenlik kamerasını bile çaldı ama polisten kaçamadı!

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Bu hırsızlık filmlere konu olur! Duvarı deldi, güvenlik kamerasını bile çaldı ama polisten kaçamadı!

ERZURUM’da geçen hafta filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. İş yerinin duvarını delip hırsızlık yapan ve yakalanmamak için güvenlik kamerasını bile çalan hırsız polisten kaçamadı. 30 adet suç kaydı bulunan şahıs, iş yerinden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. İşte detaylar...

Bu hırsızlık filmlere konu olur! Duvarı deldi, güvenlik kamerasını bile çaldı ama polisten kaçamadı!

Erzurum’un Rabiana Mahallesi Gülahmet Caddesi’nde geçen hafta filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. Muhammet Turan isimli vatandaşın hırdavat dükkanına duvarı kırarak giren hırsız, arkada delil bırakmamak için güvenlik kamerasını ve monitörünü de çaldı. 

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Bu hırsızlık filmlere konu olur! Duvarı deldi, güvenlik kamerasını bile çaldı ama polisten kaçamadı!

Hafta sonu kapalı olan dükkana, binanın arka sokağında bulunan metruk binalardan ulaşan hırsız, dükkanın olduğu duvarı çekiç yardımıyla kırdı. 

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Bu hırsızlık filmlere konu olur! Duvarı deldi, güvenlik kamerasını bile çaldı ama polisten kaçamadı!

 Daha sonra dükkana giren hırsız; bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtığı delikten dışarı çıktı. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Turan ise dükkanının duvarındaki deliği görünce polisi aradı.

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Bu hırsızlık filmlere konu olur! Duvarı deldi, güvenlik kamerasını bile çaldı ama polisten kaçamadı!

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra konuyla ilgili tahkikat başlattı.

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