Bu haftaya damga vuracak! 'Sır ortaya çıkacak, dikkat' diyen Dinçer Güner uyardı: 6 Şubat 2022 günlük burç yorumları...

Yarın Ay tüm gün Boğa burcunda... Sakin ve dingin olacağız ama bir yandan da kendimizi şımartmak isteyeceğiz. Hepimizin adeta gurme kesileceği bu gün, yediğimiz tatlı ve hamur işlerinin miktarına dikkat! Ay Boğa’dayken paranın değerini bilir, paramızın karşılığını almak isteriz. Yani bu işleri halletmek için güzel bir gün; değerlendirelim. Ayrıca anın tadını çıkarmak, masaj yaptırmak, kek-pasta pişirmek, ayaklarımızı uzatıp keyif yapmak, sanat ve estetik içeren konulara eğilmek isteyebiliriz.