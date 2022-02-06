Bu haftaya damga vuracak! 'Sır ortaya çıkacak, dikkat' diyen Dinçer Güner uyardı: 6 Şubat 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner bu haftayla ilgili uyarılarda bulunurken 6 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı.
Bu haftaya damga vuracak konu, Mars’la Uranüs arasındaki etkileşim olacak. Her iki gezegenin de toprak grubu burçlarda seyahat etmesi, özellikle iş ve parayla ilgili risklerin başarıya ulaşacağına işaret ediyor.
Yarın Ay tüm gün Boğa burcunda... Sakin ve dingin olacağız ama bir yandan da kendimizi şımartmak isteyeceğiz. Hepimizin adeta gurme kesileceği bu gün, yediğimiz tatlı ve hamur işlerinin miktarına dikkat! Ay Boğa’dayken paranın değerini bilir, paramızın karşılığını almak isteriz. Yani bu işleri halletmek için güzel bir gün; değerlendirelim. Ayrıca anın tadını çıkarmak, masaj yaptırmak, kek-pasta pişirmek, ayaklarımızı uzatıp keyif yapmak, sanat ve estetik içeren konulara eğilmek isteyebiliriz.
Salı Mars’la Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak ve önümüzdeki 4 gün bu görünümün etkilerini hissedeceğiz. Bu süre zarfında özellikle elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olalım, bilmediğimiz elektronik aletleri tamir etmeye kalkışmayalım. Sınırlarımızı aşmak, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak aktivitelere girişmek için harika günler... Başkalarını motive etmekte de oldukça başarılı olabiliriz.
Çarşamba Merkür’le Kuzey Ay düğümü arasında güzel bir etkileşim var. Etki süresi +/-1 gün... Güzel haberler alıp verebiliriz. Yeni bilgilere ulaşabilir, eğitimlere başlayabiliriz. Seyahatler organize etmek için de uygun bir zaman. Ayrıca bize büyük farkındalıklar katacak önemli konuşmalar yapabiliriz.