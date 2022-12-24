Bu fotoğraf: Balıkların intikamından kaç derece ile kurtuldular

Dün gece Boğaz’da yaşanan yaşanan olayı Türkiye bu fotoğrafla görsel hafızasına yerleştirdi.

Bir çok gazete ve internet sitesi. televizyon bu fotoğrafı ve aynı kişinin çektiği videoları kullandı.

Fotoğrafı çeken kişi yeğenim Ayşegül’ün eşi Onur Aksu…

Bu sabah arayıp gördüklerini anlattırdım.

FOTOĞRAFA BAKINCA BENİM GÖRDÜKLERİM

Bu fotoğrafa baktığımda benim gördüklerim şunlardı.

Suda 4-5 kişi görünüyordu.

Bir kişi onlara yardım etmeye çalışıyor, ama restoranın içindeki bir masada müşteri oturmaya devam ediyordu.

O masada bir garson ise sanki servise devam ediyordu.

Veya masadaki bardak ve tabaklar zarar germesin diye toplamaya çalışıyordu.

Manzara bir tarafı ile komikti…

Titanik batarken çalmaya devam eden müzisyenler gibi bir tablo yani…

Nedense bir Brueghel tablosu da geldi gözümün önüne…

Ama bir tarafı ile de insanın tüylerini ürpertecek bir korku filmine benziyordu.

AKLIMA GELEN İLK SORU DÜŞENLER NASIL ÇIKTI

Aklıma gelen ilk soru şu oldu.

Acaba Boğaz’ın suları o saatte kaç dereceydi?

İskele çökmüştü ve oradan çıkabilmek çok zordu.

Etraftaki restoranların da iskeleleri de pek tırmanılacak gibi değildi.

Acaba nasıl çıktılar ve en önemlisi o insanlar ne kadar suda kaldılar?

Onur’a gördüklerini sordum Aldığım cevaplar şunlar:

KAPIDA ‘SOLD OUT’ YAZIYORDU DENİZE DÜŞEN İNSAN SAYISI 30’DU

(*) Denize düşen insan sayısı kaçtı?

“Denize düşenler fotoğrafta az gibi görülüyor ama 30 kişiye yakındı. Çünkü restoran doluymuş. Zaten kapısına “Sold out” yani dolu yazılmış.”

SİGARA İÇMEK İÇİN İSKELE KISMINA ÇIKANLAR

(*) Düşenler hangi bölümdeydi?

“Bulundukları yer, sigara içmek için çıkılan bölge. Herhalde çok kalabalık saylıda insan sigara için iskeleye çıkınca çökmüş.”

BİRİ CİVARDAN CAN SİMİDİ GETİRMİŞ ONU ATTI

(*) Denizden nasıl çıktılar?

“Denizden çıkmaları kolay olmadı. Çok çaba harcadılar. Birileri çevreden bir can simidi getirmiş. Onu attı. Ama can simidiyle çıkılacak yer de yoktu sanki.”

TAHMİNİME GÖRE 7-8 DAKİKA SUDA KALANLAR VARDI

(*) Suda ne kadar kaldılar?

“ Saate bakmadım ama tahminime göre suda 7-8 dakika kalan oldu.”

AKLIMA GELEN İKİNCİ SORU O SAATTE SULAR KAÇ DERECEDİR

Aklıma gelen ikinci soru Aralık ayının 23’ünde Boğaz’da deniz o saatte kaç derecedir?

Bugün saat saat 12’de İstanbul Boğaz’ında su sıcaklığı 12.3 dereceydi.

SEA TEMPERETURE SİTESİNDEKİ UYARI NOTU

Sea Temperature adlı deniz suyu sıcaklıklarını veren internet sitesinde şöyle bir uyarı notu var:

“Bu sıcaklık yüzmek için kabul edilemez. Ancak sertleşmiş, idmanlı insanlar 5-10 dakika kalabilir.”

Yani dün denize düşenler bu uyarının sınırına kadar gelmişler.

NORMAL BİR YIL OLSA SICAKLIK 9.8 DERECE OLACAKTI

Boğaziçi’ndeki su sıcaklığı Aralık ayında 7 ile 15 arasında değişiyor..

Mesela aynı site bugün için yıllık ortalama su sıcaklığının 9.8 derece olarak beklendiğini yazıyor.

Bu yıl havalar sıcak gittiği için deniz sıcaklığı da fazlaymış…

SU BEKLENEN 9.8 DERECE OLSAYDI

Bu mevsimde denize düşen insanları bekleyen en büyük tehlike tabii ki hipotermi. Yani donma.

İnsan vücudu için suda tehlike 10 derecenin altında başlıyor.

Bir insan alışık olmadığı taktirde, 10 derecede suda bir saatten fazla kaldığı zaman hipotermi tehlikesi bşlıyor.

Yani anlayacağınız dün akşam denize düşenleri bu yıl havaların normalin üstünde sıcak gitmesi kurtardı.

O da birkaç derece farkla…

BALIKÇIYI KALDIRIP KEBABÇI AÇARSAN

Tabii bu fotoğrafa baktığımda aklıma gelen bir soru da şuydu:

“Acaba Boğaz balıklarının intikamı mı?”

Öyle ya…

Güzelim Boğaz’da “Eftelya” adlı bir balık restoranını alıp, yerine Danış adlı bir kebabçı açarsan…

Olmuyor işte kardeşim…

Neyse bu işin şaka yanı…

Ama fotoğrafın biçe anlattığı ciddi bir şey daha var.

DEVLETİN VE YEREL YÖNETİMİN YAPAMADIĞINI TABİAT MI YAPTI

Belediye burayı 2 defa mühürlemiş.

Belli ki ne devletin, ne yerel yönetimin gücü artık bazı insanlara yetmiyor.

Bu durumda iş tabiata ve fizik kanunlarına kalıyor…

Neticede tabiat ana ve fizik kanunları gereğini yapmış.

Tek tesellimiz can kaybı olmaması…