Bu ekmek bir ay boyunca tazecik kalıyor
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde mahalle fırınlarında üretilen patatesli ekşi mayalı ev ekmeğine rağbet her geçen gün artıyor.
İlçenin çeşitli mahallelerindeki fırınlarda her gün 400 adete yakın üretilen ekmekler, doğal üretim biçimi, içindeki patates, ekşi maya ve fiyat olarak ekonomik olması ilçe halkını ev ekmeğine yöneltiyor.
Diğer illerde yaşayan ve bu ekmeği bilen insanların yoğun talebi sebebi ile kargo ile Türkiye’nin çeşitli illerine ekmek gönderiliyor. Sandıklı’nın patatesli, ekşi mayalı ev ekmeği uzun süre dayanıklı olmasının yanında kadınlara da iş imkânı sağlıyor.
Ekmek üretiminde çalışan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlayıp çocuklarını okutuyorlar. Ekmek üretimi gece 02.00’de başlayıp akşam saat 17.00’ye kadar sürüyor.
Ekmek üretiminde çalışan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlayıp çocuklarını okutuyorlar. Ekmek üretimi gece 02.00’de başlayıp akşam saat 17.00’ye kadar sürüyor.